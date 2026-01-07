Lotto Rheinland-Pfalz mit zweithöchstem Umsatz seit 2008

Sieben neue Lotto-Millionäre, ein Rekordgewinn zum Jahresstart und ein «stabiles Geschäftsjahr»: Lotto Rheinland-Pfalz ist mit 2025 zufrieden. In einer Region gab es sogar einen Rekordgewinn.

Koblenz (dpa/lrs) – Lotto Rheinland-Pfalz hat 2025 etwas weniger Umsatz gemacht als 2024. Dennoch habe das Unternehmen den zweithöchsten Jahresumsatz seit 2008 erzielt, teilte es in Koblenz mit. Der Gesamtumsatz lag im vergangenen Jahr demnach bei rund 424 Millionen Euro und damit rund 2,8 Prozent unter dem 2024. Damals hatte der Umsatz bei 436 Millionen Euro gelegen.

2024 habe es den höchsten Jahresumsatz seit 17 Jahren mit mehrwöchigen Hochjackpotphasen im Eurojackpot gegeben, sagte der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner laut Mitteilung. «Da ist es nachvollziehbar, dass die seit Jahren stetig steigende Umsatzkurve im vergangenen Jahr eine kleine Verschnaufpause eingelegt hat.» Das Unternehmen freue sich über ein solides und stabiles Geschäftsjahr.

Sieben Lotto-Millionäre im Land – Rekord im Bereich Hunsrück-Nahe

Sieben Menschen sind 2025 in Rheinland-Pfalz Lotto-Millionäre geworden. Hinzu kommen 71 Gewinne von 100.000 Euro oder mehr. In 17 Fällen davon lag der Gewinn über 500.000 Euro.

Direkt zum Jahresstart habe ein Spieler aus dem Raum Hunsrück-Nahe den höchsten rheinland-pfälzischen Lottogewinn aller Zeiten eingefahren. «In der Lotterie Eurojackpot knackte er ganz allein den Jackpot und gewann spektakuläre 80,4 Millionen Euro.» Die anderen Millionen-Gewinne gingen in die Regionen Eifel, Pfalz, Rheinhessen, Koblenz, Westerwald und Mayen-Koblenz.

Was war das beliebteste Produkt?

Lotto Rheinland-Pfalz habe im vergangenen Jahr mehr als 41 Millionen Spielaufträge verarbeitet, hieß es. Insgesamt seien Gewinne von rund 201 Millionen Euro ausgeschüttet worden. Das beliebteste Produkt war laut Unternehmen der Klassiker Lotto 6aus49.

An den rund 870 Annahmestellen wurde mit rund 70 Prozent weiterhin der größte Anteil des Gesamteinsatzes getätigt. «Sie sind und bleiben die tragende Säule unseres Vertriebs», sagte Häfner laut Mitteilung. Der Online-Einsatz sei um rund 5,9 Prozent auf mehr als 55 Millionen Euro gestiegen.