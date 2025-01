Lotto Rheinland-Pfalz macht mehr Umsatz

Koblenz (dpa/lrs) – Vor allem das Zugpferd Eurojackpot hat Lotto Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr ein Umsatzplus beschert. Insgesamt kletterten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf knapp 436 Millionen Euro, den höchsten Jahresumsatz seit 2007, wie das Unternehmen in Koblenz mitteilte. Wieviel Gewinn unter dem Strich blieb, wird erst später in diesem Jahr bekanntgegeben.

Mit einem Umsatzanstieg von mehr als 32 Prozent auf rund 135 Millionen Euro sei die Lotterie Eurojackpot 2024 das erfolgreichste Produkt gewesen. Dazu beigetragen hätten zahlreiche große Jackpots sowie die zweite Ziehung am Dienstagabend. In dieser Lotterie sahnte ein Spieler aus dem Raum Mainz im vergangenen Jahr mit 60 Millionen Euro auch den zweithöchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz ab.

Sinkende Erlöse beim Spiel «6 aus 49»

Anders das Bild beim traditionsreichen Spiel «6 aus 49»: Das verzeichnete den Angaben zufolge einen Umsatzrückgang von mehr als sieben Prozent auf etwa 172 Millionen Euro. Hier habe es im Gegensatz zum Eurojackpot 2024 keine besonders großen Gewinntöpfe gegeben. Nichtsdestotrotz bleibe «6 aus 49», das 2025 seinen 70. Geburtstag feiert, mit fast 41 Prozent das umsatzstärkste Produkt.

Der Löwenanteil des Gesamtumsatzes entfiel laut Lotto Rheinland-Pfalz mit 71 Prozent auf die rund 880 Annahmestellen im Land, der Online-Umsatz stieg indes um fast 20 Prozent auf mittlerweile mehr als 52 Millionen. «Wir wissen weiterhin um die perspektivische Bedeutung des Internet-Angebotes, besonders für die Tippabgabe über Smartphones und Tablets», sagte Geschäftsführer Jürgen Häfner.