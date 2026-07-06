Saarbrücken (dpa/lrs) – Sechsstellig für sechs Richtige: Ein bislang anonymer Glückspilz aus dem Saarland hat bei der Ziehung der Lottozahlen am Samstag 911.759 Euro gewonnen. Den Spielschein im Wert von 90,75 Euro gab der Gewinner anonym in einer Annahmestelle im Saarpfalz-Kreis ab, wie Saartoto mitteilte.

Der unbekannte Glückspilz stamme habe sechs richtige Zahlen und eine Zusatzzahl korrekt getippt. Abgegeben worden war demnach ein Dauerschein, der noch bis zum 1. August an weiteren Samstagsziehungen teilnehmt. Der Gewinn kommt wohl passend zur Urlaubszeit: Seit dem 29. Juni sind im Saarland sechs Wochen Sommerferien.

Der aktuelle Gewinn reiht sich ein in eine außergewöhnliche Serie: Bereits elf Großgewinne über 100.000 Euro gab es nach Angaben von Saartoto bislang in diesem Jahr. Zuletzt hatte am vergangenen Freitag ein Tipper aus dem Landkreis Saarlouis 342.237 Euro erspielt. Stolze 53 Millionen Euro hatte es im Januar für einen Tipper aus dem Landkreis Neunkirchen gegeben – das war der höchste Gewinn in der Geschichte des Bundeslandes.