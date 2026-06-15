Mit sechs Richtigen zum Millionengewinn: Im Raum Neuwied wartet ein Lottogewinn von 2,8 Millionen Euro auf einen bislang unbekannten Glückspilz. Der Jackpot bleibt allerdings weiterhin unberührt.

Koblenz (dpa/lrs) – Über einen Lottogewinn in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro kann sich ein bislang unbekannter Glückspilz aus dem Raum Neuwied freuen. Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte als einzige Person deutschlandweit die sechs richtigen Gewinnzahlen im Spiel «6aus49» auf seinem Spielschein stehen, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte.

Der gewinnbringende Spielschein mit einem Einsatz von 176,20 Euro sei insgesamt für neun Wochen – noch bis Anfang Juli – gültig gewesen. Da die glückliche Person ohne Kundenkarte gespielt habe, muss sie sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen.

Für den Jackpot von 50 Millionen Euro fehlte ihm oder ihr nach Angaben von Lotto Rheinland-Pfalz nur die passende Superzahl. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch besteht nun die nächste Chance, den Jackpot zu knacken.