Auf einer Bahnstrecke bei Guntersblum wurde ein Lokführer durch einen Laserpointer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Guntersblum (dpa/lrs) – Unbekannte haben auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Worms auf Höhe Guntersblum (Landkreis Mainz-Bingen) Lokführer mit einem Laserpointer geblendet. Ein Lokführer klagte daraufhin über Schmerzen am Auge, wie die Polizei mitteilte.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, heißt es. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geben können, werden gebeten sich zu melden.