Lokale Glätte in der Nacht zum Montag

In der Nacht sinken die Temperaturen auf Minusgrade. Im höheren Bergland kann mit Schnee gerechnet werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Temperaturen von bis zu 14 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach morgendlichem Nebel soll der Tag niederschlagsfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen teils auf minus ein Grad. Stellenweise kann es im Westerwald und in der Eifel zu Glätte kommen.

Zum Start in die neue Woche muss laut DWD zeitweise mit Schauern gerechnet werden. Im höheren Bergland oberhalb von 600 Metern kann auch Schnee fallen. Tagsüber werden dann Höchstwerte von bis zu zehn Grad erwartet.