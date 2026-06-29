Brände
Löschroboter sollen Glutnester in Waldgebiet bekämpfen
Waldgebiet mit Munition in Rheinland-Pfalz brennt
Der nahe Ort Traisen wurde vorsorglich vollständig geräumt.
Kevin Schößler. DPA

Regen bringt ein wenig Entspannung der Lage. Auch moderne Technik wird gegen die Flammen eingesetzt.

Traisen (dpa/lrs) – Um die Flammen in dem Waldgebiet nahe Bad Kreuznach in den Griff zu bekommen, wird der Einsatz von Löschrobotern vorbereitet. Diese sollen die Glutnester bekämpfen und den Boden etwas kühlen, sagte ein Sprecher des Kreises. Die Lage habe sich durch den Regen etwas entspannt.

Das Feuer war am Samstag in einem Waldgebiet in der Nähe des Rotenfels an der Nahe ausgebrochen. Wegen der Munition im Boden aus dem Zweiten Weltkrieg gestaltet sich die Brandbekämpfung weiterhin schwierig. Der Ort Traisen war am Sonntag vorsorglich vollständig geräumt worden.

© dpa-infocom, dpa:260629-930-302467/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten