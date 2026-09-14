Bei Trier stürzt ein Laster um und kommt so zum Liegen, dass er die Fahrbahn blockiert. Inzwischen ist eine Spur wieder frei - aber Autofahrer müssen trotzdem Geduld mitbringen.

Trier (dpa/lrs) – Ein umgekippter Lastwagen sorgt auf der Autobahn 602 in Richtung Trier für einen langen Stau. Das Fahrzeug war am Morgen kurz hinter der Anschlussstelle Trier-Ehrang umgestürzt und blockierte zunächst alle Spuren, wie ein Polizeisprecher sagte. Inzwischen sei die Strecke wieder einspurig befahrbar. Weil der Laster noch abgeschleppt werden muss, kann es demnach allerdings noch länger dauern, bis die A602 wieder komplett frei ist.

Ob jemand verletzt wurde, war zunächst ebenso unklar wie der genaue Ablauf des Unfalls. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» berichtet.