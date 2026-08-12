Verkehr
Lkw reißt tiefe Löcher in Fahrbahn – A62 gesperrt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Autobahn soll bis zum Morgen gesperrt sein. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Ein Lastwagen mit einer tonnenschweren Maschine kippt auf der Autobahn um. Nach der Bergung muss der Asphalt repariert werden. Was Autofahrer nun wissen müssen.

Lesezeit 1 Minute

Nohfelden (dpa/lrs) – Ein mit tonnenschwerer Ladung auf der Autobahn umgekippter Lastwagen hat tiefe Löcher in den Asphalt gerissen und damit eine stundenlange Sperrung der A62 ausgelöst. Die Fahrbahn an der Anschlussstelle Türkismühle (Kreis St. Wendel) werde ausgebessert und voraussichtlich bis zum Morgen in Richtung Trier blockiert bleiben, teilte die Polizei mit

Ein Container auf der Ladefläche des Lasters hatte sich beim Auffahren auf die Autobahn am Dienstagabend in einer Kurve gelöst. Durch die Unwucht verlor der Fahrer die Kontrolle über den Lkw, der daraufhin umkippte. In dem Container befand sich laut Polizei eine 15 Tonnen schwere Hydraulikmaschine.

Der 45 Jahre alte Fahrer hatte Glück im Unglück. Er erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Bereits die Bergung des Lastwagens am Abend dauerte mehrere Stunden.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-516193/1

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