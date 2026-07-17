Unfälle
Lkw prallt gegen Auto – Frau verletzt
Regen auf der Autobahn
Die Frau verlor bei starkem Regen auf der Autobahn die Kontrolle über ihren Wagen. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

In strömendem Regen verliert eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto schleudert über die Straße. Ein Lkw-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

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Kandel (dpa/lrs) – Wegen Aquaplaning ist das Auto einer Frau auf der Autobahn 65 bei Kandel (Landkreis Germersheim) erst gegen die Leitplanke geprallt und dann von einem Lastwagen erfasst worden. Die Autofahrerin wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend mit Schmerzen in beiden Armen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. An ihrem Wagen entstand einem Sprecher zufolge ein Totalschaden. Der Fahrer des Lastwagens blieb demnach hingegen unverletzt und konnte anschließend weiterfahren.

Die Frau war laut Mitteilung bei starkem Regen in Richtung Landau unterwegs gewesen, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Wagen prallte erst gegen die Leitplanke und drehte sich dann mehrfach, ehe er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam, so die Polizei. Der dahinter fahrende Lkw-Fahrer versuchte demnach noch auszuweichen, doch der Laster kollidierte trotzdem seitlich mit dem Auto.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-398960/1

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