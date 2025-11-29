Lkw ohne gültige Zulassung sorgt für kilometerlange Ölspur

Prüm/Bitburg (dpa/lrs) – Ein Lkw hat im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine kilometerlange Ölspur hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, erstreckte sich die Spur über mehrere Ortschaften hinweg von Bleialf bis in den Bitburger Ortsteil Matzen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei demnach auf die Ölspur hingewiesen. Mehrere Straßenmeistereien seien im Dauereinsatz gewesen, um das Öl abzutragen. Gefährliche Situationen konnten so vermieden werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Polizei kontrollierte den Lkw und stellte den Angaben nach fest, dass dieser weder über eine gültige Zulassung noch über eine Versicherung verfügt. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet, mangels Versicherung wird er laut Polizei die Kosten für den Einsatz der Straßenmeistereien tragen müssen.

Regelmäßige Fahrzeugkontrollen seien wichtig für die Verkehrssicherheit, betont die Polizei.