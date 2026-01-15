Ein Sattelzug kommt von der Autobahn 61 ab und kippt in einem Grünstreifen um. Ein Mensch wird dabei verletzt, vieles ist zunächst unklar.

Westhofen (dpa/lrs) – Ein mit mehreren Tonnen Textilien beladener Sattelzug ist bei Westhofen im Landkreis Alzey-Worms von der Autobahn 61 in einem Grünstreifen umgekippt, ein Mensch ist dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug zuvor kurz hinter dem Parkplatz Rotenstein in Richtung Ludwigshafen von der Fahrbahn abgekommen. Warum es zu dem Unfall kam, war noch unklar.

An der Unfallstelle wurde die Autobahn daraufhin teilweise gesperrt, wie es hieß. Der Sattelzug soll demnach mit einem speziellen Kran geborgen werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.