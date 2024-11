Lkw mit Erde auf B41 umgekippt – Fahrer leicht verletzt

Waldböckelheim (dpa/lrs) – Weil ein Lkw mit 26 Tonnen Erde auf der Bundesstraße 41 umgekippt ist, wurde diese in Richtung Bad Kreuznach voll gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach leichte Verletzungen, als das Fahrzeug auf Höhe Waldböckelheim umkippte. Die gesamte Erde habe sich auf der Fahrbahn verteilt, was umfangreiche Reinigungs- und Bergungsarbeiten nach sich zog. Der Verkehr wurde an der Abfahrt zum Sportplatz Waldböckelheim umgeleitet. Die Polizei bat darum, den Bereich zu umfahren. Warum der Lkw umkippte, war noch unklar.

