Lkw kollidiert mit Bahnschranke – und steht auf Gleisen

Annweiler am Trifels (dpa/lrs) – In Annweiler am Trifels ist ein Lkw nach einer Kollision mit einer Schranke auf einem Bahnübergang zum Stehen gekommen. Der 34-jährige Fahrer habe seinen Laster trotz roter Ampel auf den Bahnübergang gelenkt, wie die Bundespolizei mitteilte. Während er über die Schienen fuhr, hätten sich die Schranken geschlossen und seien mit dem Auflieger des Lkw kollidiert.

Die Zugmaschine sei daraufhin auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Der 34-Jährige habe dann den Auflieger abgekoppelt, um die Zugmaschine von den Gleisen zu fahren. Eine Regionalbahn konnte noch rechtzeitig vor dem Bahnübergang bremsen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Fahrer.