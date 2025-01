Lkw kippt um und verliert geladene Erde

In einer Kurve in Wolfersweiler kippt ein Lastwagen um. Erdmassen verteilen sich auf der gesamten Fahrbahn. Das verursacht Störungen im Verkehr.

Wolfersweiler (dpa/lrs) – Ein mit Erde beladener Lkw ist beim Abbiegen in Wolfersweiler im Landkreis St. Wendel umgekippt und hat so eine Streckensperrung verursacht. Der 63-jährige Fahrer aus dem Raum Idar-Oberstein wurde dabei im Fahrerhaus eingeklemmt und die Ladung über die gesamte Fahrbahn verteilt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde demnach von der Feuerwehr befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Für die Bergung und Säuberung musste die Strecke bis in die späten Abendstunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.