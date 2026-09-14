Unfall
Lkw kippt bei Trier um - Autobahn wieder frei
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Nach dem Unfall blockierte der Laster zunächst sämtliche Spuren. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Bei Trier stürzt ein Laster um und kommt so zum Liegen, dass er die Fahrbahn blockiert. Noch ist unklar, was genau passiert ist.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) - Ein umgekippter Lastwagen hat auf der Autobahn 602 in Richtung Trier für einen langen Stau gesorgt. Das Fahrzeug war am Morgen kurz hinter der Anschlussstelle Trier-Ehrang umgestürzt und blockierte zunächst alle Spuren, wie ein Polizeisprecher sagte. Es dauerte einige Stunden, bis die Einsatzkräfte den Unfall aufgenommen hatten und der Laster abgeschleppt worden war. Inzwischen sei die A602 aber wieder komplett frei, hieß es am späten Vormittag.

Ob jemand verletzt wurde, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen. Auch der genaue Ablauf des Unfalls war vorerst unklar. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260914-930-681505/2

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