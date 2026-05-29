Lkw-Unfall
Lkw kippt auf A6 um – Fahrbahn bei Saarbrücken blockiert
Umgestürzter Lastwagen blockiert die A6
Ein umgekippter Lastwagen blockiert die A6 bei Saarbrücken.
Becker & Bredel. DPA

Nach einem geplatzten Reifen kippt ein Lkw auf der A6 bei Saarbrücken um. Die Fahrbahn ist mit Bauschutt bedeckt, die Aufräumarbeiten laufen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Lastwagen ist auf der A6 bei Saarbrücken umgekippt und blockiert die Fahrbahn. Der mit Schutt beladene Transporter fuhr von Mannheim in Richtung Saarbrücken über die Fechinger Talbrücke, als ein Reifen platzte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn ist derzeit voll mit Bauschutt, sagte ein Polizeisprecher. In Fahrtrichtung Saarbrücken sind alle Fahrspuren ab St. Ingbert Mitte gesperrt. Die Gegenfahrbahn ist einspurig befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260529-930-145839/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten