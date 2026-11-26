Dreisen (dpa/lrs) – Die Autobahnpolizei hat einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw-Fahrer mit fast zwei Promille Alkohol im Blut bei Dreisen im Donnersbergkreis aus dem Verkehr gezogen. Der 56-Jährige gab am frühen Nachmittag zu, tags zuvor mehrere Flaschen Wein getrunken zu haben, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer auf der A63 hatten den Lastwagenfahrer gemeldet. Polizisten kassierte demnach seinen Führerschein ein und leitete gegen ihn Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

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