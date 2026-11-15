Als ein Lastwagenfahrer unaufmerksam von einer Nothaltebucht auf die Autobahn 65 bei Kandel auffährt, löst das laut Polizei eine Kollision mit mehreren Leichtverletzten aus.

Kandel (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 65 bei Kandel in der Pfalz sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer am Samstagabend unerlaubterweise in einer Nothaltebucht pausiert und war anschließend auf die Autobahn aufgefahren, ohne auf den Verkehr zu achten.

Wegen des gefährlichen Manövers habe ein 39 Jahre alter Autofahrer stark bremsen müssen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der 72 Jahre alte Fahrer im Wagen dahinter auf das Auto des 39-Jährigen aufgefahren. Beide Männer sowie das Kind im vorderen Wagen und die 72 Jahre alte Beifahrerin im hinteren Fahrzeug erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt den Angaben zufolge zunächst in Richtung Landau fort, wurde aber von der Polizei gestoppt. Der Führerschein des 36-Jährigen sei beschlagnahmt worden. Gegen ihn wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.