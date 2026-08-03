Verkehrsunfall
Lkw-Fahrer bei Unfall auf A48 schwer verletzt
Illustration Polizeieinsatz
Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Autobahn an der Unfallstelle voll gesperrt. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Ein Fahrer kommt mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab – mit schweren Folgen.

Lesezeit 1 Minute

Kaisersesch (dpa/lrs) – Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 48 in Richtung Koblenz schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag mit. Die Autobahn wurde an der Anschlussstelle Kaisersesch gesperrt. Ob die Fahrbahn am frühen Morgen wieder befahrbar war, ist bislang nicht bekannt.

Der Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die Schutzplanke durchbrochen. Der Sattelzug sei daraufhin die Böschung hinabgerutscht, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten gegen 4.00 Uhr noch an – die Fahrbahn in Richtung Koblenz war an der Unfallstelle zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-475980/1

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