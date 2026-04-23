Einsatz auf Autobahn
Lkw fängt Feuer und löst kleinen Waldbrand aus
Berufsfeuerwehr Symbolbild
Zeitweise musste die Autobahn 61 in Richtung Norden zwischen Speyer und Schifferstadt komplett gesperrt werden. (Symbolfoto)
Sven Hoppe. DPA

Der Lastwagenfahrer bleibt unverletzt. Die Feuerwehr hat noch mehr als nur das Fahrzeug zu löschen.

Speyer (dpa/lrs) – Durch ein Feuer an einem Lastwagen auf der A61 bei Speyer ist ein kleinerer Waldbrand ausgelöst worden. Der unbeladene Lkw sei während der Fahrt in Brand geraten, nachdem an Bord die Motorkontroll-Leuchte aufgeleuchtet habe, teilte der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer mit. Der Fahrer stellte den Laster demnach auf dem Seitenstreifen ab und blieb unverletzt.

Die Flammen hätten dann auf trockene Vegetation neben der Autobahn übergriffen, etwa 100 Quadratmeter Waldfläche seien in Brand geraten. Für die Löscharbeiten wurde die A61 in Richtung Norden voll gesperrt. Der Lastwagen brannte den Angaben nach komplett aus.

© dpa-infocom, dpa:260423-930-985541/1

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