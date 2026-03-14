Nächtlicher Schock auf der Autobahn: Ein geplatzter Reifen stoppt einen Lastwagen, der Anhänger geht samt Ladung in Flammen auf. Die A3 muss für mehrere Stunden gesperrt werden.

Neustadt Wied (dpa/lrs) – Ein mit Paketen und Postsendungen beladener Lkw ist auf der A3 im Landkreis Neuwied in Brand geraten und hat eine mehrstündige Autobahn-Sperrung in Richtung Frankfurt am Main ausgelöst. Verletzte gab es bei dem Unfall am späten Freitagabend in der Nähe von Neustadt Wied nicht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Reifen am Anhänger des Lkw geplatzt und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen und koppelte die Zugmaschine ab. Das Feuer griff auf die Ladung über, zahlreiche Pakete wurden zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, die Fahrbahn in Richtung Frankfurt blieb aber für rund vier Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine hohe fünfstellige Summe.