Lkw fährt über verlorene Schaufel – A61 bei Bingen gesperrt

Ein Lkw ist auf der A 61 über eine verlorene Schaufel gefahren, wodurch der Dieseltank beschädigt wurde. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden.

Bingen (dpa/lrs) – Eine auf der Fahrbahn liegende Schaufel hat am Donnerstag zu einer Sperrung auf der A61 bei Bingen geführt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug darüber, dabei wurde der Dieseltank des Lkws aufgerissen. Die Herkunft der Schaufel ist bislang unklar. Der rechte Fahrstreifen zwischen dem Parkplatz Trollmühle und Dorsheim musste gesperrt werden. Die Feuerwehr pumpte zufolge Dieselreste aus dem Tank, ein Spezialunternehmen reinigte laut Polizeiinformationen die Fahrbahn.