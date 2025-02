Lkw durchbricht Leitplanke - A8 bis zum Abend gesperrt

Contwig (dpa/lrs) - Die Bergungsarbeiten auf der A8 in Richtung Pirmasens sollen noch bis in die Abendstunden dauern. So lange bleibt die Strecke laut Polizei gesperrt. Am Vormittag hatte ein Lastwagen ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf dem Seitenstreifen gerammt und die Leitplanke durchbrochen.

Der Lastwagen muss nun mitsamt Anhänger aus einer Böschung gehievt werden. Das soll voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern, wie die Polizei mitteilte. Von der Sperrung betroffen ist die Strecke zwischen Contwig (Kreis Südwestpfalz) und Walshausen.

Der Lastwagenfahrer hatte den Angaben nach den Seitenabstand zum auf dem Seitenstreifen stehenden Fahrzeug der Autobahnmeisterei falsch eingeschätzt. Der Fahrer wich nach links aus, drohte mit einem anderen Fahrzeug zusammenzustoßen und lenkte wieder nach rechts. Dabei habe ein hinterer Teil des Lastwagens das Fahrzeug der Autobahnmeisterei gestreift. Der Lastwagenfahrer habe schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Leitplanke durchbrochen.

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Der Lastwagenfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Das andere Fahrzeug sei vermutlich unbemannt gewesen. Es handelte sich laut Polizei um ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei mit Anhänger und Schild, das auf dem Seitenstreifen stand. Das Schild sollte auf eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit hinweisen.

Die Schäden am Fahrzeug der Autobahnmeisterei sollen einer Polizeisprecherin nach größer ausfallen als die am Lastwagen. Insgesamt soll sich die Schadenssumme schätzungsweise auf etwa 500.000 Euro belaufen.