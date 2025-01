Lkw brennt in Saarbrücken aus – Polizei steht vor Rätsel

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein völlig ausgebrannter Lkw in Saarbrücken gibt der Polizei Rätsel auf. Nach Angaben der Behörde brannte der Laster in einem Waldgebiet unmittelbar an der Grenze zu Frankreich in der Nacht zum Freitag vollkommen aus. Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können – jedoch seien weder das Nummernschild noch die Identifikationsnummer des Lasters noch lesbar gewesen.

Im Zuge erster Ermittlungen habe die Polizei schließlich eine Firma als möglichen Fahrzeughalter ausmachen können. Ein Mitarbeiter bestätigte auch, dass ein Laster aus dem Fuhrpark fehle. Auf dem Firmengelände sei zudem ein Transporter festgestellt worden, an dem die Seitenscheibe eingeschlagen war und an dem offensichtlich die Zündung manipuliert wurde.

Die Polizei gehe bislang deshalb davon aus, dass der Lkw von dem Firmengelände gestohlen und dann kurz vor der französischen Grenze im Wald in Brand gesetzt wurde. Der oder die Täter seien unbekannt, auch konkrete Verdachtsmomente seien nicht vorhanden.