Durch einen geplatzten Reifen gerät ein Auflieger in Brand. Er brennt vollständig aus. Während der Löscharbeiten behindern mehrere Verkehrsteilnehmer die Arbeit der Feuerwehr.

Albig (dpa/lrs) – Nach einer Reifenpanne auf der Autobahn 63 bei Albig im Landkreis Alzey-Worms ist der Anhänger eines Sattelzuges vollständig ausgebrannt. Dieser war mit rund 23 Tonnen Dosenmais beladen – auch diese waren nicht mehr zu retten, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 38 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Mainz unterwegs gewesen, als ein Reifen an dem Auflieger platzte. Durch die Hitzeentwicklung sei der Auflieger dann in Brand geraten. Nach ersten eigenen Löschversuche habe der Fahrer den Anhänger von der Zugmaschine abgekoppelt, sodass zumindest diese unversehrt geblieben sei.

Für die Lösch- und Aufräumarbeiten sei die Autobahn für rund 30 Minuten voll gesperrt worden. Währenddessen hätten mehrere Verkehrsteilnehmer die Absperrung umfahren und seien in den Arbeitsbereich der Feuerwehr gefahren. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen.