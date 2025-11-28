Lkw-Auflieger kracht gegen Autos – Fahrer hält nicht an

Es geschieht in einer Kurve auf einer Landstraße. Ein ausschwenkender Auflieger kracht in entgegenkommende Wagen. Ein Insasse muss in eine Klinik - doch der Lkw-Fahrer setzt seine Fahrt fort.

Mogendorf (dpa/lrs) – Ein Lkw-Fahrer hat nach Polizeiangaben auf einer Landstraße bei Mogendorf im Westerwald einen Unfall mit Verletzten verursacht und ist weitergefahren. Der Sattelschlepper sei auf der L307 unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Montabaur mit. In einer Rechtskurve sei der Auflieger ausgeschwenkt und habe zwei entgegenkommende Fahrzeuge touchiert.

An den anderen Fahrzeugen sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, eine Person wurde demnach verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers sei weitergefahren, berichtete die Polizei. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.