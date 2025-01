Lkw auf Autobahn umgekippt

Auf der A61 kippt ein Laster in einer Baustelle um. Verletzte gab es nicht.

Rheinböllen (dpa/lrs) – Im Bereich einer Baustelle auf der A 61 bei Rheinböllen im Hunsrück ist ein Laster umgekippt. Aus bisher unbekannten Gründen sei der Fahrer im in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Speyer rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Wiese gekippt, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige habe sich dabei nicht verletzt. Der Lkw habe gekühlte Fleischprodukte geladen, die per Hand umgeladen werden müssten, bevor der Lkw wieder aufgerichtet werden könne, hieß es. Die Polizei rechnete mit Einschränkungen von mehreren Stunden für den Verkehr.