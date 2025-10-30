Nach einem Unfall verteilen sich Abfall und Kraftstoff über die Fahrbahn der A61. Dort ist ein Sattelzug umgekippt - und hat dabei seinen Fahrer eingeklemmt.

Laudert/Pfalzfeld (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 61 im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Lastwagen verunglückt und umgestürzt. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde im Führerhaus eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den 60-Jährigen. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Das Fahrzeug hatte demnach Abfall geladen, der sich quer über die Fahrbahn verteilte.

In Richtung Norden ist die A61 zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld dicht. Die Sperrung werde laut Polizei noch mehrere Stunden andauern. Der umgestürzte Sattelzug blockiere beide Fahrspuren sowie teilweise den Standstreifen. Zudem seien große Mengen Kraftstoff ausgelaufen.

Autos fahren durch Rettungsgasse

Der Sattelzug war nach bisherigen Erkenntnissen am Vormittag nach rechts von der Straße abgekommen, durchfuhr einen Graben, steuerte dann wieder nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Dabei kippte das Fahrzeug um. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.

Die Polizei hatte aber nicht nur mit dem Unfall zu tun: Mehrere Autofahrer, die an der Unfallstelle nicht vorankamen, fuhren mit ihren Wagen kurzerhand entgegen der Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei bestätigte. Auf sie kommen jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.