Die Ursache für das Feuer ist ein geplatzter Reifen. Der Fahrer des Lkw wird dabei nicht verletzt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Am frühen Morgen ist auf der Bundesautobahn 6 ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Frankreich kommend in Richtung Mannheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der rechte Hinterreifen des Lkw-Anhängers kurz nach dem Grenzübergang geplatzt. Daraufhin habe der Reifen Feuer gefangen und den hinteren Teil des Sattelaufliegers in Brand gesetzt.

Durch das Feuer wurden nach Angaben der Polizei ein Großteil der Ladung sowie der hintere Teil des Anhängers zerstört. Der Fahrer habe den Sattelzug noch rechtzeitig abgekoppelt, sodass dieser nicht beschädigt worden sei. Während der Löscharbeiten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr habe aber weiter laufen können, so die Polizei. Die genaue Höhe des Schadens war noch unklar.