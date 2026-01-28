Unfälle
Lkw-Anhänger gerät auf Autobahn 6 in Brand
Blaulicht
Blaulicht
Julian Stratenschulte. DPA

Die Ursache für das Feuer ist ein geplatzter Reifen. Der Fahrer des Lkw wird dabei nicht verletzt.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Am frühen Morgen ist auf der Bundesautobahn 6 ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Frankreich kommend in Richtung Mannheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der rechte Hinterreifen des Lkw-Anhängers kurz nach dem Grenzübergang geplatzt. Daraufhin habe der Reifen Feuer gefangen und den hinteren Teil des Sattelaufliegers in Brand gesetzt.

Durch das Feuer wurden nach Angaben der Polizei ein Großteil der Ladung sowie der hintere Teil des Anhängers zerstört. Der Fahrer habe den Sattelzug noch rechtzeitig abgekoppelt, sodass dieser nicht beschädigt worden sei. Während der Löscharbeiten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr habe aber weiter laufen können, so die Polizei. Die genaue Höhe des Schadens war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260128-930-608170/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten