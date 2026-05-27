Der Lastwagenfahrer reagiert rechtzeitig, bevor das Feuer ausbricht. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Lambsheim (dpa/lrs) – Ein brennender Lkw-Anhänger hat auf der Autobahn 61 zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der 49 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe ein technisches Problem an seinem Anhänger bemerkt und diesen noch vor Ausbruch des Feuers auf dem Standstreifen abgekoppelt, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug hatte den Angaben zufolge leere Fässer geladen. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Die Autobahn war für die Löscharbeiten am frühen Morgen zeitweise gesperrt.