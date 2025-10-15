Die Linkspartei will mit einer App auch in Rheinland-Pfalz Mietwucher auf die Spur kommen. Das Thema soll ihr zudem beim Einzug in den Landtag helfen.

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine von der Linken-Bundestagsfraktion entwickelte App zu Mietwucher gilt jetzt auch für Mainz und Ludwigshafen. Unter Mietwucher.app könnten Bürgerinnen und Bürger herausfinden, ob ihre Mieten überhöht oder illegal seien und ob sie gesenkt werden könnten, teilte der Landesverband der Linken in Rheinland-Pfalz mit.

Das Thema Mietpreise ist ein Schwerpunkt der Partei und ihrer Landesvorsitzenden Rebecca Ruppert im Landtagswahlkampf. Die Linke will am 22. März erstmals in Rheinland-Pfalz die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und in den Landtag kommen.

Die App sei bundesweit jetzt für 14 Städte verfügbar. Bis Jahresmitte seien mehr als 135.000 Mietkostenfälle darüber geprüft worden.