Schafft die Partei es zum ersten Mal in den Landtag? Die Umfragen sehen die Linke in Rheinland-Pfalz wiederholt über der Fünf-Prozent-Hürde.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Linke ist bei einem Einzug in den Landtag offen für Gespräche mit anderen Parteien über eine mögliche Regierungsbildung. Für die Partei komme es aber vor allem auf die Themen und Bedingungen an, sagte Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert in Mainz.

«Das ist jetzt nicht unser oberstes Ziel, dass wir jetzt unbedingt regieren müssen», betonte die Parteichefin. Die Linke könnte auch als eine sehr gute Opposition im Land ihre Arbeit machen.

Bilden Koalition mit den Leuten im Land

«Wir bauen bis zum 22. März erst mal eine Koalition mit den Leuten im Land», sagte Ruppert. «Und dann können wir ab dem 23. mit den anderen Parteien darüber sprechen, sofern sie das überhaupt wollen.»

Laut der Befragung des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des SWR-Politikmagazins «Zur Sache Rheinland-Pfalz!» kommt die Linke aktuell wie im Oktober auf sechs Prozent Zustimmung und hätte damit Aussichten, erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen.

Umfragen über Fünf-Prozent-Hürde halten an

«Wir sind jetzt seit einem Jahr immer mit über fünf Prozent in den Umfragen», hob die Spitzenkandidatin hervor. «Das zeigt, dass wir eine stabile Arbeit machen.» Die Linke rechne sehr stark damit, in den Landtag einzuziehen.

Als zentrale Themen ihrer Partei nannte Ruppert die massiv steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten, die den Menschen große Sorgen und Ängste machten. An knapp 15. 000 Haustüren in Rheinland-Pfalz hätten die Anhängerinnen und Anhänger der Linke Gespräche mit den Menschen über ihre Alltagsprobleme geführt.