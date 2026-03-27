Im Motorraum eines Linienbusses bricht während der Fahrt ein Feuer aus. Zum Glück ist nur der Fahrer im Bus.

Rott (dpa/lrs) – Ein Linienbus hat auf der B256 bei Rott (Landkreis Altenkirchen) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer während einer Leerfahrt im Motorraum des Busses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer sei rechtzeitig ausgestiegen. Andere Personen seien nicht im Bus gewesen.

Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwischenzeitlich war die B256 den Angaben zufolge voll gesperrt.