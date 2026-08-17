Unfälle
Linienbus fährt auf stehenden Bus auf – Fahrer verletzt
Polizei - Symbolbild
Der Fahrer des auffahrenden Busses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

In Bendorf krachen zwei Linienbusse an einer Haltestelle zusammen. Ein Fahrer wird verletzt, alle Fahrgäste bleiben unverletzt. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

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Bendorf (dpa/lrs) – In Bendorf im Kreis Mayen-Koblenz ist es zu einem Auffahrunfall mit zwei Linienbussen gekommen. Dabei wurde ein Busfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hat einer der Busse am Vormittag ordnungsgemäß an einer Bushaltestelle gehalten. Ein weiterer Linienbus fuhr von hinten auf das stehende Fahrzeug auf. Der Fahrer habe die Situation mutmaßlich zu spät erkannt. Durch die Wucht des Aufpralls sei er verletzt worden. In dem auffahrenden Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste – alle Fahrgäste sowie der Fahrer des stehenden Busses blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Beide Busse seien nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit gewesen und durch eine Spezialfirma abgeschleppt worden. Der Schaden liege ersten Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-543208/1

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