Sperrungen
Linienbus brennt auf Autobahn – Fahrer bleibt unverletzt
Brand
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Ein Linienbus gerät auf der A6 in Brand – die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Nach einer zwischenzeitlichen Vollsperrung läuft der Verkehr nun einspurig.

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Kaiserslautern (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 6 in der Nähe von Kaiserslautern hat in der Nacht zum Montag ein Linienbus gebrannt. Nach Angaben der Polizei befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der Fahrer habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können.

Zwischenzeitlich musste die Autobahn in Richtung Saarbrücken voll gesperrt werden – mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie die Polizei mitteilte. Rund um die Anschlussstelle Kaiserslautern-West komme es aufgrund der Bergungsarbeiten nach wie vor zu Verkehrsbehinderungen.

Der betroffene Bus sei im Schienenersatzverkehr eingesetzt gewesen. Brandursache sei mutmaßlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern können.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-541518/1

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