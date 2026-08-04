Brände
Linienbus brennt auf A48 im Landkreis Cochem-Zell
Feuerwehr
Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Der Fahrer des brennenden Busses kann rechtzeitig stoppen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz.

Kaifenheim (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 48 im Landkreis Cochem-Zell ist nach Polizeiangaben ein Linienbus in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Fahrer habe den Bus auf einem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Kaifenheim und der Raststätte Elztal-Süd zum Stehen gebracht. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.

Vermutlich handele es sich um einen Motorbrand, sagte ein Sprecher. Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz. Die Autobahn war zunächst in Fahrtrichtung Norden blockiert.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-484271/1

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