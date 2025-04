Ein Mann will mit seinem Fahrrad eine Essensbestellung ausliefern. Dann landet er auf der Autobahn 6 - und im Kleinbus der Polizei.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei in Kaiserslautern hat einen Fahrradkurier auf der Autobahn 6 gestoppt und ihn im Anschluss zu seinem Zielort gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte den 34-Jährigen zunächst an der Autobahnauffahrt Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken entdeckt. Der Mann habe mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung von der Autobahn herunterfahren wollen.

Der Radfahrer sei beim Versuch, eine Essensbestellung zu einer nahegelegenen Militärliegenschaft zu liefern, von einer Navigations-App auf die A6 geleitet worden, hieß es weiter. Ein Kleinbus der Autobahnpolizei brachte den 34-Jährigen schließlich den Angaben zufolge samt Rad und Essensbox von der Autobahn zur regulären Einfahrt des Militärgeländes.