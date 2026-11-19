Morgens kommt ein Paar auf die Polizeidienststelle in Kusel. Die Frau hat einen Pullover übergestreift, die Hände gefesselt - und keine Ahnung mehr, wo der Schlüssel ist.

Kusel (dpa/lrs) – Eine mit Handschellen gefesselte Frau ist mit ihrem Partner auf der Polizeiwache in Kusel aufgetaucht – weil das Liebespaar den Schlüssel nicht mehr finden konnte. Die beiden wandten sich am Mittwochmorgen an die Beamten, als sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten, wie die Polizei schilderte. Die 47-Jährige hatte demnach einen Pullover übergestreift und die Hände zusammengebunden.

Die Polizisten konnten dem Paar glücklicherweise weiterhelfen: Mit einem passenden Schlüssel befreiten sie die Frau aus ihrer misslichen Lage. Die beiden konnten sich daraufhin wieder auf den Heimweg machen.