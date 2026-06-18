Spiesen-Elversberg (dpa) – Sportdirektor Christian Weber ist «maximal davon überzeugt», dass der Neuling SV Elversberg in der Fußball-Bundesliga konkurrenzfähig sein wird. «Es wird mit Sicherheit Spiele geben, in denen wir rein qualitativ auf allen elf Positionen schlechter besetzt sein werden als der Gegner», sagte der 42-Jährige in einem «Kicker»-Interview. «Aber wir werden versuchen, uns mit unseren Attributen so gut es geht zu wehren.»

Dabei werde man Dinge in die Waagschale werfen, die die SVE ausmachen: «Ruhe im Umfeld, Geschlossenheit, eine sehr gute Stimmung und akribisches Arbeiten», erklärte Weber. Die Saarländer aus dem Dorf mit nur etwa 7.500 Einwohnern spielen in der kommenden Saison erstmals im Oberhaus.

Finanziell nur auf Augenhöhe mit Paderborn

«Wenn es rein um das finanzielle Paket geht, werden wir wahrscheinlich ungefähr auf Augenhöhe mit Paderborn sein, alle anderen Vereine werden uns meilenweit voraus sein», sagte Weber, der Nachfolger von Erfolgsmanager Ole Book (jetzt Borussia Dortmund). «Selbst die vermeintlich etwas kleineren Vereine innerhalb der Bundesliga, mit denen wir konkurrieren müssen, da denke ich an Mainz oder Augsburg, sind uns Lichtjahre voraus.»

Das Ziel der Elversberger mit ihrem Trainer Vincent Wagner sei der Klassenverbleib. Mindestens genauso wichtig ist es für den Ex-Düsseldorfer Weber, «den Weg der SV Elversberg nicht zu verlassen, sondern weiterhin mit unserem mutigen, offensiven Spielstil und einer klaren Spielidee in unsere Partien zu gehen.»