Lichtblick vor der Klausur

Speyer (dpa/lrs) – Wem in der Abiturprüfung ein Licht aufgeht, kann froh sein. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz helfen jetzt dabei: An jedem zentralen Prüfungstag im Januar und im Februar können Abiturientinnen und Abiturienten eine Kerze für sich anzünden lassen – inklusive Segensvideo via Whatsapp. Das teilte das Bistum mit. In Schulen und Pfarreien wurde mit den Parolen «Superkraft» und «Daumen drücken» für das Angebot geworben.

Und so geht der geistliche Beistand: Lena Vach von der Evangelischen Kirche der Pfalz habe unter www.abschlusssegen.de einen sogenannten Chatbot eingerichtet, der Segenswünsche aufnehme, teilte das Bistum mit. Demnach können Interessentinnen und Interessenten hier Fach und Prüfungstag nennen. Bis 8.00 Uhr erhalten sie dann per Whatsapp oder Mail das Video mit der Kerze.

«Superkraft» fürs Abitur

Eine Besonderheit sei, dass jede Kerze erst am Prüfungstag angezündet werde. «Das bedeutet, dass die Drehteams mit den Aufnahmen spätestens um 6.00 Uhr beginnen müssen, damit noch Zeit für Schnitt, Nachbearbeitung und das Hochladen bleibt – und die Schülerinnen und Schüler den Segen anschauen können, bevor sie zur Prüfung in der Schule sind», teilte das Bistum mit.

Natürlich hätte man mit vorproduzierten Videos arbeiten können, sagt Maria Wünschel vom Bistum. «Allerdings geht es uns darum, authentisch zu sein und den Menschen wirklich einen Schub für ihren besonderen Tag zu geben – die Kerze soll während der Prüfung brennen.» Und Vach ergänzt augenzwinkernd, nun hoffe man, dass beim Projekt «Prüfungssegen für dich!» alles glattgehe.