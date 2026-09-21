Wein
Letzte Züge der Riesling-Ernte in Rheinland-Pfalz
Riesling-Weinlese im steilsten Weinberg der Welt
Auch am steilen Bremm läuft die Riesling-Lese.
Thomas Frey. DPA

Weshalb die diesjährige Riesling-Weinlese in Rheinland-Pfalz als besonders vielversprechend gilt und welche Rolle das Wetter dabei spielt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Die Weinlese für Riesling-Trauben in Rheinland-Pfalz befindet sich auf der Zielgeraden. Mitte der Woche soll die Weinernte abgeschlossen sein, wie eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. So waren zuletzt auch am Calmont in Bremm, einer besonders steilen Weinlage, Erntehelfer im Einsatz.

Die Trauben seien in diesem Jahr aufgrund der trockenen Bedingungen sehr gesund, sagte die Sprecherin. Für den Riesling-Jahrgang werde daher eine hervorragende Qualität erwartet. Riesling gilt als Aushängeschild des deutschen Weinbaus. Die Rebsorte bringe frische und fruchtige Weißweine hervor, die auch am Markt nachgefragt würden. Zudem bilde Riesling seine Herkunft besonders gut ab und sei vielseitig einsetzbar – etwa als Schorle, Süßwein oder pur in hoher Qualität.

Frühe Weinlese

Dem Deutschen Weininstitut (DWI) zufolge begann die Weinlese in diesem Jahr so früh wie noch nie. Allerdings habe es sehr große Reife-Unterschiede in den einzelnen Weinbergen gegeben. Grund sei die unterschiedliche Wasserversorgung. «Starke Trockenheit hemmt die Reifeentwicklung», hieß es dazu. Manche Weinberge bräuchten daher etwas länger bis zur Lesereife.

Der trockene und heiße Supersommer mit der kräftigen Sonneneinstrahlung sei den roten Trauben wie Spätburgunder besonders zugutegekommen. Aber auch die südländischen Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, die in Deutschland immer häufiger zu finden seien, profitierten.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-717520/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten