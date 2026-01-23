Rund 3.000 Menschen mussten auf Leitungswasser in Zweibrücken eine Woche verzichten. Nun kann das Wasser wieder getrunken werden, aber Anwohner haben dennoch was zu beachten.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach über einer Woche kann das Leitungswasser in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und in Zweibrücken-Mörsbach wieder getrunken werden. Seit vergangenem Donnerstag (15.1.) waren rund 3.000 Menschen dazu aufgerufen, das Leitungswasser nicht zu trinken, wie die Stadt mitteilte.

Ursache waren Malerarbeiten an einem Hochbehälter in der vergangenen Woche, bei denen Dämpfe entstanden waren. Diese sorgten für einen seltsamen Geruch des Trinkwassers. Lösungsmittel gelangte laut Stadt aber nicht ins Wasser. «Eine gesundheitliche Gefährdung bestand zu keinem Zeitpunkt», hieß es weiter.

Gründliche Reinigungsarbeiten des Hochbehälters

Aus beiden Kammern des Hochbehälters sei das Wasser abgelassen worden, die Kammern und der Wasserturm gereinigt und desinfiziert. Nach festgelegten Spülplänen seien die Rohre in allen Ortschaften gespült worden. «Mit der Freigabe durch das Gesundheitsamt befindet sich im Wasserleitungsnetz wieder Trinkwasser in einwandfreier Qualität», hieß es. Anwohner wurden dazu aufgerufen, die Leitungen in ihren Häusern zu spülen – anschließend sei das Wasser wieder nutzbar.