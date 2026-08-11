2. Fußball-Bundesliga
Leihe: Kaiserslautern holt Murphy aus Newcastle
Torsten Lieberknecht
Torsten Lieberknecht und der FCK freuen sich auf Alex Murphy. (Archivbild)
Swen Pförtner. DPA

Alex Murphy, Nick Woltemades Teamkollege in Newcastle, will in Kaiserslautern seine Karriere vorantreiben. Er kommt auf Leihbasis an den Betze.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat sich noch einmal in der Defensive verstärkt. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt Alex Murphy auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Newcastle United. «Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren talentierten Spieler für uns zu gewinnen, der vom Anforderungsprofil in unsere Kaderplanung passt», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos, der über die Vertragsmodalitäten keine weiteren Angaben machte.

Der Teamkollege von Nationalspieler Nick Woltemade spielt seit seinem 18. Lebensjahr in Newcastle. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, spielte meist auf der linken Abwehrseite oder als Innenverteidiger. Zudem durchlief der 22-Jährige zahlreiche Nachwuchsmannschaften Irlands. Vor der Sommerpause wurde er erstmals in den Kader der irischen Nationalmannschaft berufen.

Bei Lautern will Murphy den nächsten Karriereschritt machen. «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der 1. FC Kaiserslautern ist ein großer Verein und ich kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel in diesem unglaublichen Stadion zu spielen», sagte der Ire.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-513522/1

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