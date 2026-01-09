Leichtverletzte bei Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn

Regen, Schnee und Wind - aber bisher keine großen Folgen im Verkehr. Laut Polizei blieb es in der Nacht weitgehend ruhig.

Koblenz/Trier (dpa/lrs) - Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Nacht zum Freitag in Rheinland-Pfalz zu mehreren Unfällen geführt. Das Polizeipräsidium Koblenz berichtete von zwei Unfällen mit insgesamt drei Leichtverletzten. Außerdem gab es zehn weitere wetterbedingte Unfälle, bei denen es aber bei Blechschäden blieb, wie ein Sprecher mitteilte. Drei Fahrzeuge fuhren sich im Schnee fest.

Auf der Bundesstraße 274 bei Holzhausen an der Haide (Rhein-Lahn-Kreis) verlor ein Autofahrer in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei berichtete. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 24-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis und die entgegenkommende 39-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurden leicht verletzt. Zu dem anderen Unfall mit einer leicht verletzten Person wurden zunächst keine näheren Einzelheiten bekannt.

Im Raum Trier und in der Eifel gab es nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums in der Nacht und am frühen Morgen zunächst keine Berichte über wetterbedingte Unfälle.