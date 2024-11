Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im November erneut gesunken. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren in dem Monat 118.800 Frauen und Männer ohne Job – das waren 1.200 Menschen oder 1,0 Prozent weniger als vier Wochen zuvor. Gegenüber dem Vorjahr wurden 7.400 Arbeitslose oder 6,6 Prozent mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 5,2 Prozent. Im Oktober 2024 betrug sie 5,3 Prozent und im November 2023 4,9 Prozent.

«In den letzten Wochen ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht zurückgegangen», sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Mit Blick auf die saisonbereinigten Daten zeichne sich jedoch ein anderes Bild ab. «Hiernach stagniert die Arbeitslosigkeit und lag bei 123.000 Personen. Die wirtschaftliche Entwicklung hinterlässt auch in Rheinland-Pfalz ihre Spuren. Dieses spiegelt sich deutlich in der Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen wider.» Im Vergleich zum Vorjahr meldeten Unternehmen deutlich weniger Stellen. «Seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen Rückgang von 13,2 Prozent.»

Der Regionaldirektion zufolge waren im November 35.800 offene Arbeitsstellen gemeldet, das waren 500 Stellen oder 1,2 Prozent weniger als im Oktober 2024. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Rückgang 3.500 Stellen oder 9,0 Prozent. Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit (6.730), im Handel (4.820), im Gesundheits- und Sozialwesen (4.300), im Verarbeitenden Gewerbe (4.020) sowie im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (3.790) registriert.