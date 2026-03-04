Taucher, Drohnen und Strömungsretter waren nach dem Sturz eines Mannes in die eiskalte Nahe im Einsatz. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Nun wird eine Leiche entdeckt.

Bad Sobernheim/Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Leiche eines Mannes, der bei Reinigungsarbeiten im Industriegebiet von Bad Sobernheim in die Nahe gefallen ist, wurde fünf Wochen nach dem Unfall in dem Fluss entdeckt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 63-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei in Bad Kreuznach berichtete.

Über 100 Rettungskräfte hatten bei dem Vorfall Ende Januar nach dem Mann gesucht. Auch Taucher, Strömungsretter und Drohnen wurden eingesetzt. Nach mehreren Stunden ergebnisloser Suche waren die Überlebenschancen bei dem zu dem Zeitpunkt kalten Wetter und eisigen Wasser als nicht mehr sehr groß eingeschätzt worden.