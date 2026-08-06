Wer ist der Tote?
Leiche in Wald bei Windesheim entdeckt
Polizei - Symbolbild
Der tote Mann wurde bei einer Suche entdeckt. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Die Identität des im Wald gefundenen Toten ist noch offen. Es gibt jedoch Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall.

Windesheim (dpa/lrs) – In einem Waldgebiet bei Windesheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist ein toter Mann gefunden worden. Die Identität sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit.

Nach Polizeiangaben gibt es jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es sich um den seit dem 21. Juli vermissten 58-jährigen Mann aus Windesheim handeln könnte. Die Leiche war am Mittwochabend im Rahmen nichtpolizeilicher Suchmaßnahmen entdeckt worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-491377/1

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