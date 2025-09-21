In der Nacht bricht ein Brand in einem Gartenhaus aus – im Inneren stößt die Feuerwehr auf einen toten Menschen. Wer ist das Opfer?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Beim Löschen eines brennenden Gartenhauses hat die Feuerwehr in Püttlingen nahe Saarbrücken eine Leiche gefunden. Die Identität des oder der Toten ist noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feststellung, um wen es sich handelt, werde wegen der starken Verbrennungen voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.

Einsatzkräfte entdeckten die Leiche in dem niedergebrannten Gartenhaus. Das Feuer brach gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag auf einem Grundstück im Stadtteil Püttlingen aus, die Brandursache ist noch unklar.