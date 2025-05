Lehrerin mit Messer bedroht – Polizei-Einsatz an Schule

Polizeieinsatz an einer Schule in Ludwigshafen: Eine Schülerin bedroht eine Lehrerin.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine 16 Jahre alte Schülerin soll eine Lehrerin im Lehrerzimmer einer Schule in Ludwigshafen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, löste der Vorfall einen größeren Einsatz in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz aus. Die Jugendliche konnte demnach bis zum Eintreffen der alarmierten Kräfte festgehalten werden. «Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.»

Eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler bestand der Polizei zufolge nicht. «Die 16-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben», teilte das Präsidium Rheinpfalz mit.